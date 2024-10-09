Участкового ОМВД «Марьино» нашли мертвым на рабочем месте
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Тело участкового ОМВД «Марьино» Михаила Левина обнаружено в опорном пункте на Новочеркасском бульваре в Москве, сообщает «МК: срочные новости».
Сотруднику полиции был 41 год.
Предварительно, смерть полицейского не криминальная. Во время ночного дежурства правоохранитель почувствовал себя плохо и попросил коллег привезти что-нибудь от болей в сердце.
Когда препараты доставили, было уже поздно — Левин скончался на рабочем месте.
У мужчины остались двое детей. На своем участке он проработал более 8 лет.