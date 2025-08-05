«Убью, н****»: «яжемать» в Звенигороде угрожала девочке за то, что та обидела ее дочь

Жительница Звенигорода накинулась на девочку, которая случайно споткнулась о ее дочь. Она накричала на ребенка матом и пообещала «закопать» ее, сообщает Baza .

Инцидент произошел на детской площадке в микрорайоне Супонево. Во время игры девочка Оля (имя изменено — ред.) случайно споткнулась о другую малышку. Девочка извинилась, но на нее тут же накинулась женщина в леопардовом платье.

Она оказалась мамой ребенка, которого задела Оля. Женщина стала кричать матом и отчитывать девочку. Она угрожала убить Олю, «закопать» ее и даже попыталась поднять на нее руку.

Все это время девочка говорила, что врезалась в малышку случайно и несколько раз извинилась. После инцидента к Оле подошли другие мамы, они также начали ее отчитывать.

О конфликте на детской площадке стало известно правоохранителям. В ГУ МВД России по Московской области отметили, что полицейские установили личность правонарушительницы и доставили в ОВД. На женщину был составлен административный протокол по статьям о неисполнении родительских обязанностей и мелком хулиганстве.

В ГСУ СК России по Подмосковью добавили, что также было возбуждено уголовное дело по ст. 119 УК РФ (угроза убийством).