Убившему 11 человек заключенному вырвали 11 зубов в колонии в Пермском крае

В колонии «Белый лебедь» в Соликамске убийца Тельман С., на счету которого 11 жертв в Московском регионе, обратился в суд. Он заявил, что получил отказ в протезировании зубов, ему не дали возможность их лечить, сообщает SHOT .

Убийца с пожизненным сроком рассказал, что за последние годы ему удалили 11 зубов. Причем их не лечили, а просто вырывали при острой боли. Это было сделано с 1999 по 2019 годы.

Заключенный подал еще один иск. В нем мужчина обвинил администрацию колонии в несоблюдении санитарных требований, которые были при пандемии Covid-19. Якобы в то время он сильно заболел коронавирусом, так как ему не давали носить маски, как и другим арестантам. При этом на работу заключенные выходили, хотя был риск для здоровья.

С двух поданных исков мужчина хотел получить 600 тыс. рублей, но суд удовлетворил их лишь частично, ему дадут только 30 тыс. рублей.