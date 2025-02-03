Убитый Саркисян участвовал в перестрелке с чеченским бойцом MMA в Москве

Сапоньков: взорванный Саркисян участвовал в перестрелке с чеченцем в Москве

Военкор Роман Сапоньков в своем Telegram-канале заявил, что погибший при взрыве в столичном ЖК «Алые паруса» глава Федерации бокса ДНР Армен Саркисян участвовал в перестрелке с чеченским бойцом MMA Расулом Очаевым. Стрельба произошла 14 февраля 2024 года, тогда пострадало три человека, сообщал Mash .

Год назад у отеля «Золотое кольцо» в центре Москвы произошла автоавария с участием дочери Армена Саркисяна. Журналисты заявляли, что после аварии девушка позвала на помощь отца, который приехал с вооруженными охранниками.

Утверждалось, что двое мужчин из машины, которая попала в ДТП с участием дочери главы Федерации бокса ДНР, стреляли в оппонентов из травматического пистолета. Тогда пострадали трое мужчин — чеченский спортсмен Расул Очаев и двое телохранителей Саркисяна.

По факту стрельбы у «Золотого кольца» возбуждали уголовное дело.

3 февраля Армен Саркисян умер после взрыва в элитном ЖК «Алые паруса». После случившегося его увезли в реанимацию, у него оторвало стопу. По предварительной причине, глава Федерации бокса ДНР и основатель батальона «Арбат» скончался из-за проникающего осколочного ранения груди в районе сердца.