сегодня в 10:38

Военкор Евгений Поддубный заявил о ликвидации в Харьковской области двух боевиков из 8 полка ССО ВС Украины — Константина Михальчука и Дениса Бея.

По его словам, этот полк считается одним из самых подготовленных воинских соединений киевского режима. Тренировками военнослужащих там занимаются инструктора из США и Германии.

Поддубный пояснил, что данный полк спецназначения является участником боевых действий с 2014 года. На Донбассе его называют карательным.

Руками боевиков 8-го полка, освоивших глубинную разведку и практику ДРГ по стандартам НАТО, совершено множество терактов на территории Донбасса, добавил военкор.

«По некоторым данным, именно 8-й полк ССО ВСУ причастен к убийствам командиров Арсена Павлова (Моторола) и Михаила Толстых (Гиви)», — написал Поддубный в своем Telegram-канале .

Однако теперь эта элита украинского спецназа, которая прошла обучение по плану, разработанному заместителем командующего ССО США в Европе, полковником Марком Ларошем, массово гибнет на севере Харьковской области так же, как и ранее в Авдеевке и Артемовске.