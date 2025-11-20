«Убила свою дочь»: в Петербурге женщина призналась в страшном преступлении

28-летняя девушка в Санкт-Петербурге призналась в убийстве четырехмесячной дочери: она задушила ребенка голыми руками и спрятала тело в диван, сообщает «Бриф24» .

В день преступления она находилась под действием алкоголя и наркотиков. Тело малышки в квартире в Апраксином переулке обнаружили отец ребенка и правоохранители.

«Я убила свою дочь. Задушила неделю назад где-то, не помню число», — заявила преступница.

Первыми тревогу забили врачи поликлиники: женщина с ребенком пропускали приемы. Полицейские нашли завернутый в пакет труп 19 ноября, а за день до этого бабушка погибшей девочки сообщила, что ее дочь не выходит на связь уже 9 дней.

Преступницу задержали в одном из хостелов на улице Подвойского. Ей предъявлено обвинение, принимается решение о заключении ее под стражу. Ранее ее судили за склонение к занятиям проституцией.

