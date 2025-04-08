Убил топориком и сжег: раскрыто новое зверское убийство «ангарского маньяка»

«Ангарский маньяк» сознался в новом убийстве женщины и сожжении ее тела

Следователи установили причастность «ангарского маньяка» Михаила Попкова к новому убийству. По версии правоохранителей, душегуб, уже отбывающий два пожизненных срока, в 2011 году расправился с женщиной в Ангарске и сжег ее труп, сообщает «112» .

Следствие считает, что Попков убил Татьяну С. в 2011 году в здании водонасосной станции. Маньяк, ранее работавший милиционером, забил женщину туристическим топориком и сжег ее тело. Попков уже сознался в убийстве, которое ему вменяют.

«Ангарский маньяк» орудовал в Иркутской области с 1992 по 2010 годы. Он совершил свыше 80 убийств, в основном его жертвы были женщинами. Один раз Попков убил своего коллегу-полицейского.

«Ангарского маньяка» удалось поймать в 2012 году, с тех он получил уже два пожизненных срока.

В ноябре 2023 года «ангарскому маньяку» добавили еще 10 лет лишения свободы за три новых убийства.