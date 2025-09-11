Убил из-за сдачи: найден виновник жестокой расправы над таксистом в Москве в 2006 г

СК предъявил обвинение мужчине за убийство таксиста в Москве в 2006 году

Следователи СУ СК России по Москве раскрыли убийство мужчины, совершенное в 2006 году. Убийце предъявлено обвинение, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно версии следствия, 22 июня 2006 года мужчина напал на водителя такси и нанес ему более 20 ножевых ранений. Затем злоумышленник сел за руль, переложив тело жертвы на заднее сидение и продолжил движение. На Дмитровском шоссе он столкнулся с другим автомобилем, после чего влетел в теплотрассу. С места ДТП преступник скрылся. В ходе осмотра в салоне автомобиля был обнаружен труп мужчины.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение ППД и эксплуатации транспортных средств).

Следователи и криминалисты по расследованию преступлений прошлых лет ознакомились с материалами дела и собранными доказательствами. В ходе проведения экспертиз была установлена личность убийцы, которым оказался житель Бийска 1984 года рождения.

В ходе допроса мужчина дал признательные показания, заявив, что убил таксиста в результате конфликта из-за отсутствия сдачи при оплате проезда. Фигуранту предъявили обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.