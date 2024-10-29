Убийцу командира подлодки «Краснодар» посадили на 25 лет

Суд приговорил к 25 годам лишения свободы Сергея Д., которого признали виновным по делу об убийстве командира подводной лодки «Краснодар» капитана Станислава Р. Фигурант проходил сразу по нескольким уголовным статьям, в том числе о госизмене, сообщает Baza .

По версии следствия, 10 июля 2023 года военнослужащий вышел на пробежку в парк Краснодара, где его поджидал убийца. Киллер выстрелил в капитана подлодки 8 раз. Командир подводной лодки погиб на месте.

Убийца хотел покинуть Россию, но на следующий день был задержан. У осужденного есть два гражданства — России и Украины.

Суд признал фигуранта виновным и приговорил его к 25 годам лишения свободы. Первые 5 лет срока убийца проведет в тюрьме, остаток — в колонии строгого режима. Также мужчина оштрафован на 500 тысяч рублей и обязан выплатить 5-миллионный штраф в пользу отца погибшего.