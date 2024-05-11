Убийца-расчленитель из Оренбургской области умер в день ареста

Житель Оренбургской области, которого обвиняли в убийстве и расчленении своей девушки, скончался через 3 дня после задержания. Сегодня 40-летнего мужчину должны были арестовать, сообщает SHOT .

Последние годы Виталий из Новотроицка страдал от туберкулеза, который и стал причиной смерти.

7 мая в Оренбуржье правоохранительные органы задержали мужчину, который заявил о пропаже своей возлюбленной. Сначала он демонстративно переживал и помогал искать пропавшую, пока полицейские не нашли руку убитой.

Позднее сотрудники полиции выяснили, что задержанный убил подругу, затем расчленил тело, а останки спрятал в разных местах. В ходе допроса он сознался в преступлении.