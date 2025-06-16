У самолета Superjet-100 отвалилась часть двигателя после вылета из Внуково Происшествия сегодня в 15:58 Фото - © скриншот

У пассажирского самолета Superjet-100, выполнявшего рейс из московского аэропорта Внуково в грузинский город Батуми, отпал капот двигателя прямо после взлета. Находившиеся на борту люди запечатлели поломку на видео, которое публикует «112».

После вылета пассажиры заметили, что у самолета отвалился кусок отшивки. Люди наблюдали внутренности двигателя прямо из иллюминатора. После случившего самолет экстренно вернули в столичную авиагавань. По данным издания, лайнер объявлял код «синий». В результате инцидента никто не пострадал. Причины авиапроисшествия выясняются.