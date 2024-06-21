У самолета лопнуло лобовое стекло после вылета из Петербурга

Самолет из Петербурга летел в Минводы с лопнувшим стеклом

Самолет, который следовал по маршруту «Санкт-Петербург — Минеральные воды», садился в месте назначения с лопнувшим стеклом. Оно потрескалось в кабине пилотов, сообщает kp.ru со ссылкой на комментарий в Telegram-канале «Авиаторщина».

Авиаинцидент произошел 20 июня. Сейчас воздушное судно отстранено от полетов до момента, пока ремонтные работы не будут завершены.

Полет из Петербурга в Минводы проходил без отклонений на высоте 11,6 тыс. м. Лобовое стекло потрескалось на подлете к Астрахани — скол пошел по левой стороне в кабине пилотов.

Экипаж доложил об этом диспетчерам и запросил снижение до 300 эшелона (9150 м). Главный пилот решил лететь дальше и садиться уже в Минеральных водах. По итогу лайнер благополучно добрался до точки назначения.

Информации о наличии пострадавших не озвучивалось.