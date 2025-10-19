У россиянок появляются ожоги в зоне бикини из-за китайских кремов для депиляции

Из-за китайских кремов для депиляции у россиянок появляются ожоги на теле. Женщины жалуются на покраснения, появление волдырей и воспаления после процедуры, сообщает Mash .

Жжение на коже появляется примерно через 1-2 минуты после нанесения средства. Однако, согласно инструкции, для удаления волос вещество якобы можно держать больше времени. Неприятные последствия депиляции чаще всего возникают в зонах бикини и подмышек.

По информации специалистов, кожа может реагировать подобным образом из-за слишком большого количества щелочи. Гидроксид кальция или натрия разрушает волосы, но агрессивно влияет на кожу.

За 7 дней к дерматологам с подобной проблемой пришли примерно 10 человек. Они получили ожоги первой и второй степени. Повреждения сопровождаются покраснениями, отеками и волдырями. На заживление порой уходят недели.

Доктора рекомендуют организовывать проверку крема на коже перед нанесением. Если появляются покраснения или другие неприятные ощущения, средство советуют смыть и больше не использовать.

