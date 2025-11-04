У россиянок массово стали выпадать брови из-за популярного геля для их фиксации

Популярный гель для бровей стал причиной массовых жалоб россиянок на выпавшие брови. Девушки в соцсетях сообщают о проблеме и делятся фотографиями, сообщает Baza .

Речь идет о разрекламированном белорусском продукте LUXVISAGE. Компания-производитель заявляет, что бьюти-продукт обеспечивает безупречную укладку бровей, сохраняющуюся в течение суток благодаря «сверхсильной фиксации».

Тем не менее, спустя несколько месяцев использования многие девушки стали сталкиваться с проблемой истончения бровей. Волоски становятся ломкими и выпадают при удалении макияжа, так как гель, подобно клею, удаляется вместе с волосками. Некоторые девушки отмечают трудности со смыванием даже с использованием масел.

Предполагается, что причина кроется в агрессивном составе, в котором обнаружена комбинация пленкообразующих полимеров. Эта пленка может со временем вызывать сухость кожи, ухудшать кровоток и препятствовать нормальному функционированию волосяных луковиц. В результате такого воздействия брови ослабевают и начинают выпадать.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.