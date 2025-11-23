У россиянки развился отек Квинке после азиатского McDonald’s

У россиянки, посетившей ресторан быстрого питания McDonald’s на Бали, развился опасный отек Квинке. У путешественницы наблюдались серьезные кожные высыпания и затрудненное дыхание, в Россию ее доставили под капельницей, сообщает Baza .

Предварительно известно, что 24-летняя Анна провела месяц на Бали. Ближе к завершению отпуска на коже туристки появились зудящие высыпания. Однажды ночью девушка проснулась из-за сильного зуда и отека гортани: у девушки опухли веки, а тело отекло и покрылось красными пятнами, дыхание стало затрудненным.

Прибывшие на место врачи оказали первую помощь, сделав инъекции антигистаминных средств, однако спустя сутки отек возобновился. На тот момент у Анны был запланирован вылет в Россию, и было решено отправить ее домой под внутривенной терапией. По прибытии в Москву симптомы исчезли.

По словам пострадавшей, местные доктора не смогли точно определить причину ее состояния: некоторые предполагали, что виной всему местный фастфуд, другие — укусы ядовитых насекомых томкатов, выделяющих токсин, поражающий кожный покров.

В Москве девушка намерена пройти обследование и сдать необходимые анализы.

