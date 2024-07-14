У покушавшего на Трампа не было психических расстройств

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ФБР: стрелок на митинге Трампа не страдал психическим расстройством

Стрелявший в экс-президента Дональда Трампа не страдал психическим заболеванием, пишет РИА Новости .

Стрелявший в экс-президента Дональда Трампа на митинге сторонников не страдал психическим заболеванием, сообщили в ФБР.

"Сейчас нет указаний на какие-либо проблемы ментального характера", - заявил спецагент ФБР Кевин Роджак журналистам в ходе специального брифинга.

Напавший на Трампа не следовал какой-либо идеологии, добавил спикер ведомства.

Покушение на Трампа произошло накануне во время встречи экс-президента с однопартийцами.

Стрелок ликвидирован. В ходе стрельбы погиб один из зрителей.

Трамп получил легкое ранение.