У покушавшего на Трампа не было психических расстройств
ФБР: стрелок на митинге Трампа не страдал психическим расстройством
Стрелявший в экс-президента Дональда Трампа не страдал психическим заболеванием, пишет РИА Новости.
Стрелявший в экс-президента Дональда Трампа на митинге сторонников не страдал психическим заболеванием, сообщили в ФБР.
"Сейчас нет указаний на какие-либо проблемы ментального характера", - заявил спецагент ФБР Кевин Роджак журналистам в ходе специального брифинга.
Напавший на Трампа не следовал какой-либо идеологии, добавил спикер ведомства.
Покушение на Трампа произошло накануне во время встречи экс-президента с однопартийцами.
Стрелок ликвидирован. В ходе стрельбы погиб один из зрителей.
Трамп получил легкое ранение.