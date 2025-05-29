У побережья южных Курил зафиксировано землетрясение магнитудой 4,4
У побережья южных Курил произошло землетрясение 4,4, сообщает РИА Новости.
Землетрясение магнитудой зафиксировано в Тихом океане 29 мая в 8.38 (0.38 мск). Его эпицентр располагался в 141 км юго-восточнее острова Итуруп, очаг залегал на глубине 59 км.
Отмечается, что тревога цунами не объявлялась.
Ранее землетрясение произошло в Анкаре. Столицу Турции трясло в день, когда на ее территорию приехал президент Украины Владимир Зеленский.