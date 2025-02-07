У надававшего лещей французским бандитам топ-менеджера Корнева проломлена голова

В Москве экс-замгендиректора «Рособоронэкспорта» Сергей Корнев попал в больницу с проломленной головой, утверждает Baza . Бывший топ-менеджер не рассказал, где получил такие повреждения.

На днях Корнева на «скорой» привезли в 67-ю городскую клиническую больницу, предположительно, из его дома. У него диагностировали перелом затылка, внутримозговую гематому и гематому у виска.

В квартире, откуда врачи скорой помощи могли госпитализировать Корнева, двери полицейским не открыли.

В 2017 году о Корневе рассказывали мировые СМИ после того, как его попытались ограбить в Париже. Тогда он возглавлял делегацию «Рособоронэкспорта» на аэрокосмическом салоне «Ле-Бурже-2017».

Французские СМИ писали, что выходцы из Северной Африки напали на машину Корнева, ударили его по голове и отобрали сумку. Тогда налетчики напали и на женщину-шофера российского чиновника. После этого, как писало «Военное обозрение» со ссылкой на французскую Valeurs Actuelles, жертвы ограбления не растерялись и отправились в погоню за грабителями.

«Это было похоже на кадры из американских блокбастеров. Жертвы ограбления тотчас рванули за своими обидчиками, удиравшими на скутере. <…> О том, чтобы вызвать полицию, не было и речи. Русские решили самостоятельно найти воров. <…> Через некоторое время их окружили около 50 человек. И вот тут уже пришлось обратиться за помощью к стражам порядка», — писало издание.

СМИ Франции также писали, что в тех парижских кварталах иногда «опасается появляться» даже полиция. В связи с этим журналисты предполагали, что грабителей смогли задержать именно представители российской делегации, которые передали налетчиков жандармам.

«112» добавляет, что во время ограбления в Париже Корнев и его телохранители догнали злоумышленников. Делегат и его люди «надавали лещей и им, и другим местным бандитам, да так, что те сами вызвали полицию», утверждает издание.