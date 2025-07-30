У москвича-алиментщика отобрали иномарку за миллион из-за долга в 390 тыс руб

У алиментщика из Москвы забрали Audi A4 в пользу экс-жены за долг в 390 тыс руб

В Москве у мужчины конфисковали иномарку Audi A4, потому что он не платил алименты на содержание 14-летней дочери. Автомобиль передали экс-супруге алиментщика в счет погашения долга, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Ранее москвичка пришла на личный прием к прокурору Москвы Максиму Жуку и рассказала ему, что бывший муж не платит алименты на содержание общей дочери. Когда женщина пришла в надзорное ведомство, задолженность уже превышала 390 000 рублей, однако заявительница утверждала, что приставы неправильно рассчитали сумму долга и не принимали мер для его взыскания.

После беседы прокурор столицы поручил проверить ситуацию и восстановить нарушенные права москвички и ее дочери. В итоге был произведен перерасчет задолженности, размер удержания из зарплаты должника увеличен до 70%, а исполнительские действия активизированы. Кроме того, у москвича изъяли иномарку Audi A4, которая на автомобильных сайтах продается в среднем примерно за 1 млн рублей, и передали авто его бывшей супруге в счет погашения долга.

«Итог — после вмешательства прокуратуры и принятых мер реагирования задолженность по алиментам была погашена в полном объеме», — добавили в надзорном ведомстве.