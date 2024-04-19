У двух нижегородцев нашли 185 кг наркотиков

В Нижегородской области у двух человек изъяли 185 кг наркотиков

В нижегородском городе Лукоянов силовики нашли нарколабораторию. По версии правоохранителей, она находилась в собственности у двух приезжих мужчин 32 и 35 лет, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на региональный главк МВД.

Изначально двух россиян задержали дорожные полицейские, найдя в сигаретной пачке 26 граммов спрятанного порошка. Позже стражи порядка установили, что двое мужчин сделали наркотические тайники в четырех районах области. Туда злоумышленники спрятали около 90 килограммов наркотических средств.

Позже правоохранители пришли с обыском в помещение в Лукоянове, где фигуранты наладили наркопроизводство. В сумме, по итогам всех мероприятий, у злоумышленников изъяли 185 килограммов запрещенных веществ — наркотиков и прекурсоров.

Мужчины, которые изначально приехали в Нижегородскую область из других регионов страны, взяты под стражу и уже дали признательные показания.

В рамках заведенного на них уголовного дела фигурантам грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.