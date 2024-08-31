У детей казанского судьи-культуриста нашли американское гражданство

Против жены и сына судьи Верховного суда Татарстана Ризвана Юсупова возбудили уголовное дело за сокрытие информации о гражданстве США, пишет Газета.ру .

Дети судьи — дочь Наиля и сын Гаяз — родились в роддоме в Соединенных Штатах. При этом чета Юсуповых сообщала, что дети родились в Казани, казано в статье.

За ложные сведения судье грозит увольнение, утверждают авторы материала со ссылкой на источники в СМИ.

Управление Следственного комитета России по Республике Татарстан возбудило уголовное дело, но сам Юсупов считает, что состава преступления в нем «нет».

«Если вы откроете закон о гражданстве, то поймете, что никакого состава преступления нет. Посольство было уведомлено, что у детей есть гражданство США.Они были рождены в Нью-Йорке», — цитирует издание слова Юсупова.

Сам судья известен еще и тем, что в 2014 году выступил в качестве культуриста на творческом конкурсе.