У члена банды, убившей 12 человек в Кущевской, продают земли на 2,5 млрд руб

Земельные участки в Краснодарском крае, принадлежащие члену банды Цапков Вячеславу Цеповязу, выставили на торги с начальной ценой в 2,5 миллиарда рублей. В лот входят 94 актива осужденного, площади участков — от 60 000 до 1 000 000 квадратных метров, сообщает SHOT .

Многие из продаваемых участков находятся под арестом. Аукцион планируется провести 16 января.

Участки можно использовать для сельскохозяйственной деятельности. В лот входят также активы Цеповяза в поселке Садовый и 100-процентная доля компании ООО «Опытно-производственное хозяйство „Слава Кубани“».

Банда Цапков (Цапковская ОПГ, Кущевская ОПГ) получила широкую известность после массового убийства в станице Кущевской Краснодарского края, произошедшего 4 ноября 2010 года. Во время нее «цапки» убили 12 человек, в том числе четырех детей.