У берегов Новой Гвинеи произошло сильное землетрясение

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20 мая у берегов северной части Папуа — Новой Гвинеи произошло сильное землетрясение, магнитуда которого составила 6,6, сообщает РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США.

На момент публикации заметки никакой информации о разрушениях или пострадавших не поступало. Известно, что магнитуда землетрясения была на уровне 6,6.

Землетрясения магнитудой от 6 до 7 баллов считаются умеренными. Они могут спровоцировать небольшие разрушения, в старых зданиях могут появиться трещины.

Ранее землетрясение произошло в Анкаре. Столицу Турции трясло в день, когда на ее территорию приехал президент Украины Владимир Зеленский.