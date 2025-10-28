Тысячи россиян застряли во Вьетнаме из-за поломки самолета Red Wings

Тысячи россиян застряли во Вьетнаме из-за технической неисправности самолета отечественной авиакомпании Red Wings.Туристы вынуждены были продлить отпуск за свой счет, так как не смогли вовремя вернуться на работу, сообщает SHOT .

Российские туристы столкнулись с отменами и бесконечными переносами рейсов авиакомпании из Нячанга в Москву. Рейсы, запланированные на 26 октября, обещают отправить во вторник, а с 27-го числа вылеты перенесли на 29-е.

По словам туристов, причиной стала поломка двух дальнемагистральных самолетов авиакомпании Red Wings, которая имеет всего 3 таких борта. В данный момент единственный оставшийся самолет пытается справиться с возникшими трудностями.

Официально пассажирам рейса WZ 3201 сообщили о задержке по причине производственной необходимости, не вдаваясь в подробности. Туристы выражают недовольство, так как многие из них уже должны были выйти на работу, им приходится писать заявления на продление отпуска за свой счет.

Представители Red Wings сообщили, что из-за вынужденной необходимости провести дополнительный техосмотр самолета пассажирам было продлено проживание в гостиницах за счет авиакомпании. В настоящее время расписание уже возвращается к прежнему графику.

