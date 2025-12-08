Тысячи пачек грузинских сигарет выбросило на берег в Дагестане
Фото - © Telegram-канал SHOT
Тысячи пачек грузинских сигарет выбросило на побережье Каспийского моря в Республике Дагестан, сообщает SHOT.
Инцидент произошел в населенном пункте Сулак. На берег выбросило большой контейнер с грузинскими сигаретами.
На опубликованных кадрах видно, как морское побережье усыпано пачками импортных сигарет. Также на мели лежит большой контейнер.
«Кто курит — приезжайте. Контейнер, полный сигарет, выкинуло на берег. Это грузинские сигареты. Курильщики, полный берег!», — заявил автор видео.
Местные жители приехали на берег и начали собирать пачки с сигаретами. Как контейнер оказался у берегов — до сих пор остается загадкой.
