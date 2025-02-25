«Ты не мужчина»: охранник с шевроном Чечни сцепился с вагнеровцем в Химках

В Химках вагнеровец заступился за мальчика перед охранником с шевроном Чечни

В подмосковных Химках произошел конфликт между охранником магазина «Перекресток» и мужчиной, представившимся бывшим бойцом ЧВК «Вагнер». Вагнеровец заступился за мальчика, которого охранник хотел увезти в комнату из-за подозрения в краже сладостей, сообщает «Осторожно, Москва» .

Бывший участник ЧВК записывал весь разговор на видео. Когда он заступился за мальчика и подошел к охраннику с камерой, тот обматерил его и сказал, что «ты сейчас получишь». Когда оператор заявил охраннику, стоявшему с шевроном Чечни на рукаве, что он из ЧВК «Вагнер», тот ответил фразой «я тоже тогда военный».

После этого мужчина предложил оплатить шоколад и мармелад, на предполагаемой краже которого поймали ребенка. Далее к разговору подключилась прохожая, которая тоже заявила, что готова возместить ущерб от похищения сладостей, в котором заподозрили ребенка.

«С тобой мы сейчас поговорим. Камеру убери. Без камеры не можешь что ли? Не мужик ты тогда», — говорил охранник с чеченской нашивкой.

Видео оборвалось на моменте, когда второй охранник магазина схватил камеру оператора.