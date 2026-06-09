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Тушили 20 человек: люди пострадали при пожаре в доме в Раменском округе

Жилой дом загорелся в деревне Старомайково Раменского округа, пострадали несколько человек, сообщает ГУ МЧС РФ по Подмосковью.

Сигнал о возгорании поступил в 02:20 во вторник. Загорелся деревянный дом.

В 04:00 огонь локализовали на площади 144 кв. м. В 04:19 потушили открытое горение. В 05:00 ликвидировали последствия пожара.

На тушение огня привлекали 20 человек и 7 единиц техники, в том числе от МЧС: 6 человек и 2 единицы техники.

За минувшие сутки в Московской области произошел 51 пожар. Cпасли одного человека. На ликвидацию выезжали 448 человек и 128 единиц техники.

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