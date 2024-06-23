Туристы начали заражаться на курортах Египта смертельной болезнью
У 3 итальянских туристов, приехавших из Египта, обнаружили лихорадку денге
Фото - © Unsplash.com
По данным «Турпрома», у 3 итальянских туристов, прибывших из Шарм-эш-Шейха, была обнаружена лихорадка денге, сообщает «Царьград».
Много столетий прошло после обнаружения лихорадки денге, однако люди продолжают гибнуть от этого заболевания.
Обычно данная болезнь сопровождается головной болью, высокой температурой, болью в мышцах и сыпью. Также может появиться кровь в рвоте и испражнениях.
Лихорадка денге передается человеку при укусах кровососущих переносчиков, например, комаров. В случае отказа от лечения заболевания возможен летальный исход.
В 2023 году из-за лихорадки денге скончались порядка 5 тыс. человек.