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У 3 итальянских туристов, приехавших из Египта, обнаружили лихорадку денге

По данным «Турпрома», у 3 итальянских туристов, прибывших из Шарм-эш-Шейха, была обнаружена лихорадка денге, сообщает « Царьград ».

Много столетий прошло после обнаружения лихорадки денге, однако люди продолжают гибнуть от этого заболевания.

Обычно данная болезнь сопровождается головной болью, высокой температурой, болью в мышцах и сыпью. Также может появиться кровь в рвоте и испражнениях.

Лихорадка денге передается человеку при укусах кровососущих переносчиков, например, комаров. В случае отказа от лечения заболевания возможен летальный исход.

В 2023 году из-за лихорадки денге скончались порядка 5 тыс. человек.