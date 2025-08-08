Туристов спасли с вулкана на Камчатке после внезапной гибели пилота вертолета

Шестерых туристов спасли с вулкана Крашенинникова в Камчатском крае после внезапной гибели пилота от сердечного приступа. Была задействована авиация МЧС России, сообщает пресс-служба ведомства.

Коммерческий вертолет вынужденно приземлился у подножия вулкана Крашенинникова. Во время полета пилоту поплохело, он приземлился и погиб. Его труп был эвакуирован вместе с туристами. Их отвезли в Елизово.

По данным «112», вертолетом Robinson управлял местный рыбопромышленник и миллионер Игорь Кан. Он полетел со знакомыми, чтобы посмотреть на Кроноцкий заповедник.

Эвакуированные туристы не пострадали. Сотрудники транспортной прокуратуры и СК РФ проводят проверку.