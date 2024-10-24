Туристка из Перми пожалуется на «Аэрофлот» из-за изуродованного чемодана

После возвращения из Марокко в Пермь туристка получила в аэропорту поврежденный чемодан, сообщает 360.ru .

Туристку Екатерину по возвращении домой из солнечного Марокко ожидал неприятный сюрприз — авиакомпания «Аэрофлот» вернула ей полностью разбитый чемодан. По ее словам, она летела с данным перевозчиком из Марокко в Стамбул, оттуда в Санкт-Петербург, а конечной точкой ее маршрута была Пермь.

Екатерина рассказала, что ей сначала не вернули чемодан по причине того, что он якобы прилетит следующим рейсом.

«Он не прилетел. А потом чемодан нашли, он был полностью поврежден», — возмутилась Екатерина.

По ее мнению, багаж уронили при погрузке в аэропорту Пулково. Женщина собирается разобраться в ситуации с ее разбитым чемоданом и написать претензию в адрес «Аэрофлота».