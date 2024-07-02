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Туристический газовый баллон взорвался на балконе в Подольске из-за жары

Из-за аномальной жары туристический газовый баллон накалился и взорвался на балконе в одном из домов Подольска, сообщает SHOT .

38-летний мужчина перед отъездом в отпуск решил оставить на балконе в квартире на пятом этаже газовый баллон. Он улетел на две недели в Краснодарский край.

1 июля баллончик не выдержал жары и взорвался. Из-за инцидента в квартире выбило стекла, но возгорания за взрывом не последовало.

Хозяин квартиры узнал о ЧП во время своего отдыха на пляже.

В Московском регионе 2 и 3 июля прогнозируется аномально жаркая погода. Температура может подняться до плюс 34 градусов.