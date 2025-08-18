Турист пропал в районе «домика молочника» на Алтае, где каждый год исчезают люди

72-летний турист пропал в районе «домика молочника» на перевале Орой в горах Алтая. В данном месте ежегодно загадочно исчезают люди, сообщает SHOT .

17 августа трое туристов пошли в горы. Они предварительно не зарегистрировались. Путешественники отправились на перевал Орой, который опасен из-за резких перепадов высоты и крутых поворотов.

Вернулись из этого похода только двое туристов. А 72-летний мужчина отделился от группы и ушел вперед в направлении «домика молочника», в котором можно отдохнуть. После этого связь с походником оборвалась.

Сейчас спасатели обследовали уже свыше 20 км территории, но следов туриста они не нашли.

На перевале Орой и раньше при странных обстоятельствах бесследно пропадали люди. В 2024 году с него не вернулся 24-летний турист из Новосибирска, позднее нашли только его палатку. Также были и смерти. В 2015 году омич упал с высоты на Алтае, мужчина сломал позвоночник и погиб.