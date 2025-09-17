сегодня в 18:53

Турист из РФ хотел покорить пик Сайрамский в Казахстане и чуть не умер

28-летний Андрей О. и 29-летний узбекистанец Акмаль М. хотели покорить пик Сайрамский высотой 4,2 тыс. метров в качестве туристов, без гида и экипировки. Они чуть не погибли, сообщает SHOT .

Мужчины выбрали непростой маршрут. Вернуться к установленному времени они не смогли. Родственники Андрея О. и Акмаля М. обратились в экстренные службы.

Искать мужчин отправились специалисты из Федерации альпинизма, 18 спасателей, егеря. Задействовали беспилотники и вертолет «Казавиаспас» МЧС. Во время поисков у спасателей получилось установить голосовой контакт с Андреем О.

Он держался за скалу и громко кричал. Акмаль М. к тому времени уже сорвался со скалы и разбился.

Вертолет не смог приблизиться к Андрею О. из-за плохой местности. На место спасатели пошли пешком.

Андрея О. сняли со скалы. Труп его приятеля также подняли.