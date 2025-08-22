«Турецкая давалка»: москвич обвинил жену в измене и организовал «плакаты позора»

В Москве муж обвинил жену в измене на отдыхе в Турции, выбросил ее вещи на улицу и рядом оставил плакат с подписью «Наташа — турецкая давалка». Сама женщина заявила, что давно хотела развестись с супругом, который сейчас сильно пьянствует и умоляет ее вернуться, сообщает Baza .

По словам Натальи, она хотела подать на развод из-за пристрастия мужа к спиртному. Она приняла окончательное решение о расторжении брака после поездки в Турцию с подругой. Москвичка утверждает, что, узнав о ее намерениях, муж «умолял вернуться» и обещал исправиться. Несмотря на это, москвичка призналась, что не хочет возвращаться в прошлую жизнь и давно не любит супруга.

«Он алкоголик. На днях он сказал: давай вернемся, давай начнем сначала. Я ответила — нет. Ну и тогда он начал: я испорчу твою жизнь, я тебя буду преследовать, я найму людей, которые будут тебя унижать в эфире», — сказала жительница столицы.

Наталья утверждает, что сейчас живет отдельно и «прячется» от мужа. По возвращении с отпуска коллеги также рассказали ей, что супруг оставил на улице плакат, в котором назвал жену «турецкой давалкой», и положил рядом ее вещи. Все это находилось перед их общей квартирой и у дома матери Натальи.

Женщина отметила, что на ее сторону встали не только подруги, но и друзья самого мужа.

«Говорят — как ты вообще терпела все эти годы? Постоянные агрессии, прессинг, пьянки», — сказала она.