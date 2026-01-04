Турагент развела москвичей на 100 млн рублей и «умерла»

Турагент получила от клиентов 100 млн рублей на организацию отдыха, а затем внезапно «умерла», сообщает SHOT .

Блогерша Виктория Портфолио планировала отправиться в путешествие на Новый год с детьми и большой компанией друзей за границу. За путевкой для поездки она обратилась к знакомой и опытной туроператору Оксане, работающей в данной сфере 11 лет, негативных отзывов, по словам клиентов, не было.

Турагент получила от путешественников около 100 млн рублей. На эти средства специалист организовала туристам перелет, трансфер и внесла оплату за отель. Но когда друзья блогерши стали приезжать в аэропорт, то их не пустили, так как билеты оказались поддельными.

Тогда и выяснилось, что брони в гостинице отменены, а деньги переведены обратно туроператору.

Пострадавшие стали звонить Оксане, но вместо турагента взял трубку мужчина. Он сказал, что девушка скончалась. Обманутые клиенты попытались связаться с ее помощницей, которая присылала им фиктивные билеты, но она тоже пропала.

Сейчас пострадавшие обращаются в полицию. Компания друзей пытается выяснить — умерла Оксана или нет.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.