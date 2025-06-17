Цыганские бароны, созвавшие сходняк по наркорынку, отделались штрафом в 1000 руб

Цыганских баронов регионов ЦФО, которых задержали перед сходкой по предполагаемой дележке наркорынка, оштрафовали на 1000 рублей и отпустили из полиции. Никого из задержанных не стали помещать под арест, утверждает Mash .

Толпу статусных цыган задержали 13 июня в поселке Ключ Жизни Липецкой области. Mash писал, что цыганские бароны устроили встречу, чтобы «поделить наркорынок». Всего на сходке задержали 56 человек.

Перед встречей баронов силовики получили информацию, что на собрании может произойти массовая драка с применением оружия. Правоохранители подозревали, что цыгане могут схлестнуться из-за «личной неприязни между несколькими баронами на фоне возможного передела наркотрафика в регионах Центрального федерального округа».

В отношении задержанных составили 37 протоколов о мелком хулиганстве.

«Каждого оштрафовали на тысячу рублей. Никто арестован не был», — пишет издание.