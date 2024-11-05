Цыган продал петербурженке 40 банок коллагеновых шариков вместо красной икры

В Санкт-Петербурге в полицию за помощью обратилась 66-летняя женщина, которая купила у незнакомца 40 банок коллагеновых шариков вместо красной икры, но поняла это только дома, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное ГУ МВД РФ.

В конце октября в полицию Петродворцового района обратилась жительница поселка Стрельна, которая сообщила, что стала жертвой мошенника. Женщина рассказала о выгодной покупке красной икры, которая оказалась не икрой, а окрашенными в красный цвет коллагеновыми шариками. Сумма ущерба составила 37 тыс. рублей.

По словам заявительницы, она попробовала продукт только дома, а во время сделки с незнакомцем на Фронтовой улице просто доверилась ему. В итоге стражи порядка нашли подозреваемых и задержали.

«В результате наряд Госавтоинспекции <…> в Петергофе остановил автомобиль Lada Granta, за рулем которого находился разыскиваемый 18-летний цыган, проживающий в Ставропольском крае. В машине находился его 29-летний брат, который, как выяснили полицейские, являлся соучастником преступления», — говорится в сообщении полиции.

Злоумышленники были доставлены в отдел полиции и задержаны в качестве подозреваемых. На них возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Их также проверяют на возможную причастность к другим преступлениям.