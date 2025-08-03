Цунами затопило все оборудование на рыбзаводе «Алаид» на курильском Парамушире

Из-за цунами было затоплено все оборудование на рыбоперерабатывающем заводе «Алаид» на острове Парамушир группы Курильских островов в Сахалинской области РФ. В ближайшее время предприятие не сможет снова начать работать, сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию Северо-Курильского района.

Из-за цунами на заводе «Алаид» было уничтожено электрическое оборудование. Выведена из строя трансформаторная подстанция.

Также катаклизм уничтожил холодильное оборудование. Перестали работать конвейерные ленты в цехах.

Власти района добавили, что цунами уничтожило подразделение, специализирующееся на пошиве рыболовных сетей, столярный цех, склад горюче-смазочных материалов. Помимо этого, выведены из строя грузовая техника и краны.

Из-за того, что оборудование было подвержено воздействию соленой морской воды, его часть не получится восстановить. Также волна вымыла 120 тонн лосося и 1 тонну гребешка, которые держали на территории предприятия.

30 июля на Камчатке случилось самое сильное с 1952 года землетрясение. Его магнитуда составила 8,8. Подземные толчки мощностью до восьми баллов почувствовали и на северных Курилах. Объявили угрозу цунами на Камчатке и в Северо-Курильском районе. В последнем ввели режим чрезвычайной ситуации.