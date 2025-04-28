Цистерна с дизельным топливом загорелась в Новороссийске
Фото - © Telegram-канал Андрея Кравченко
В селе Кирилловка в промышленной зоне произошло возгорание емкости с дизельным топливом, которое перекинулось на стоящие рядом легковые автомобили и контейнеры, сообщил глава Новороссийска Андрей Кравченко.
По его словам, на место происшествия прибыли сотрудники МЧС и службы спасения. В тушении пожара участвуют 8 пожарных расчетов и 27 человек.
Для оперативного подвоза воды были направлены автоцистерны. К счастью, пострадавших нет, и угрозы дальнейшего распространения огня также не зафиксировано, добавил Кравченко.
Причина возгорания будет установлена после завершения тушения и проведения необходимых мероприятий.