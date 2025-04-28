сегодня в 22:12

Цистерна с дизельным топливом загорелась в Новороссийске

В селе Кирилловка в промышленной зоне произошло возгорание емкости с дизельным топливом, которое перекинулось на стоящие рядом легковые автомобили и контейнеры, сообщил глава Новороссийска Андрей Кравченко.

По его словам, на место происшествия прибыли сотрудники МЧС и службы спасения. В тушении пожара участвуют 8 пожарных расчетов и 27 человек.

Для оперативного подвоза воды были направлены автоцистерны. К счастью, пострадавших нет, и угрозы дальнейшего распространения огня также не зафиксировано, добавил Кравченко.

Причина возгорания будет установлена после завершения тушения и проведения необходимых мероприятий.