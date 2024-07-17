Целый склад игрушек достали из живота самоеда в Нижнем Новгороде

Самоед из Нижнего Новгорода так сильно любит игрушки, что постоянно проглатывает их. Его пришлось прооперировать, сообщает Baza .

Домашнему любимцу 7 лет, и он обожает игрушки. Недавно хозяева заметили, что пес плохо себя чувствует: он с трудом передвигался, находился в депрессии.

Питомца отвезли в ветеринарную клинику. Медики с помощью рентгена установили, что самоед съел целиком множество игрушек. Внутри у животного были пластиковые пони, скрепыши, резиновые утки.

С помощью хирургического вмешательства из пса вытащили все инородные тела. Сейчас он чувствует себя гораздо лучше.