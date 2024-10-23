Целый букет уголовных дел: чем грозит установка камер в школьном туалете

Известный российский адвокат Сергей Жорин объяснил, что установка камер в школьных туалетах в Перми может грозить серьезными последствиями для всех, кто причастен к этому решению, сообщает Инфо24 .

По его мнению, наименьшей проблемой в этой ситуации является подача родителями искового заявления в суд с целью получения компенсации за моральный ущерб в связи с нарушением права на личную жизнь. Тем не менее, Жорин считает, что в данном случае может быть также налицо состав преступления и родители вправе обратиться за помощью в Следственный комитет.

По словам адвоката, прежде всего важно выяснить, насколько законно было размещение камер. Далее следует определить, кто наблюдал за записями, кому они были доступны и как ими распоряжались после этого.

«Если видео где-то хранились и были доступны для какого-то количество лиц, не дай Бог, доступны для неограниченного числа лиц, то это может образовывать целый букет уголовных дел, в том числе тяжких и особо тяжких», — отметил Жорин.

Он добавил, что этот случай требует «как минимум серьезной, детальной, всесторонней процессуальной проверки».

Ранее появилась информация о том, что в туалетах ряда школ Перми были установлены камеры. В городском департаменте образования прокомментировали установку оборудования тем, что это нужно для контроля за поведением учеников и предотвращения курения.