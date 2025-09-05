Целовались на траве: подросток задержан за пропаганду ЛГБТ* в парке Москвы

Силовики задержали подростка за пропаганду ЛГБТ* в одном из парков Москвы

Сотрудники силовых структур провели задержание подростка за пропаганду ЛГБТ* в одном из парков Москвы. На ежегодном мероприятии для молодежи, среди детей, два молодых человека целовались* на газоне, сообщает « 112 ».

История вызвала общественный резонанс в социальных сетях. Одного из подростков задержали.

Молодой человека не стал отвечать на вопрос о том, сожалеет ли о содеянном. Также он не сказал, видел ли, что рядом находились дети.

Второго молодого человека задержат в скором времени. Против парней составили протокол по статье 6.21 КоАП РФ («Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения»).

*Организация ЛГБТ признана экстремистской и террористической, запрещена в РФ