Целовал в губы: родители 12-летнего мальчика обвинили священника в педофилии

Родители 12-летнего мальчика обвиняют священника в педофилии в Тульской области. По их словам, батюшка лежал с ребенком на одном диване и целовал в губы, сообщает Baza .

Инцидент произошел в селе Теплое. 27 марта на утреннюю службу к 62-летнему священнику Свято-Иверской церкви пришел 12-летний Антон (имя изменено). Батюшка провел мальчика за алтарь и подарил ему одежду для богослужения.

Школьнику понравилась служба, он попросился домой к священнику, чтобы посмотреть иконы и другую церковную утварь. Мальчик и батюшка обменялись телефонами, а вечером ребенок навестил священника в его доме.

По словам школьника, сначала батюшка предложил ему посмотреть фильм, лежа на диване. В процессе просмотра мужчина начал гладить ребенка, а затем поцеловал «по-взрослому». Антон смутился и попросил так не делать, на что батюшка ответил, что все происходящее — это якобы нормально.

После этого священник писал мальчику сообщения с эротическим подтекстом. Однажды переписку увидела мать школьника. В сообщениях батюшка писал, что, когда мальчик вырастет, они будут «целовать друг друга». Позднее он удалил их. Также выяснилось, что протоиерей еще раз поцеловал мальчика в губы.

Мать ребенка рассказала, что школьник стал замкнутым, начал жаловаться на кошмары. На священника возбудили уголовное дело за развратные действия. По словам батюшки, Антон сам напросился к нему, чтобы поиграть с его внуком, а во время встречи жаловался на отца. А мать мальчика, как сказал протоиерей, и вовсе якобы занимается оккультизмом.

Батюшка нанял адвоката, который пытается убедить следствие, что ребенок врет. Семья не может довести дело до суда, так как прокурор несколько раз отправлял его на доследование по разным причинам.