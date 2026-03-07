сегодня в 02:22

ЦАХАЛ сообщил о начале новой масштабной серии ударов по Тегерану

Армия обороны Израиля объявила о начале новой масштабной операции против Ирана, сообщает ТАСС .

В пресс-службе ЦАХАЛ рассказали, что удары наносятся по целям в Тегеране.

«Израильские ВВС начали масштабные удары по целям иранского режима в Тегеране», — отмечается в заявлении.

На данный момент взрывы уже замечены в западной части Тегерана. Под удар попали жилые кварталы, а также международный аэропорт Мехрабад.

