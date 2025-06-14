ЦАХАЛ: Иран выпустил десятки ракет в сторону Израиля

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В течение часа десятки ракет были выпущены Ираном в сторону Израиля. Часть из них удалось перехватить, некоторые были перехвачены, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале .

«За прошедший час десятки ракет были запущены из Ирана в сторону Израиля», — говорится в сообщении.

В местах возможного падения ракет сейчас работают спасатели.

В ночь на 14 июня Иран снова запустил ракеты в сторону Израиля. Снова работают системы ПВО.

Ночью 13 июня Израиль ударил по Ирану с целью нарушить планы Тегерана по созданию ядерного оружия на территории страны в короткие сроки.