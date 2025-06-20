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ЦАХАЛ: 60 истребителей ударили по десяткам военных целей в иранском Тегеране

Около 60 истребителей Армии обороны Израиля атаковали десятки военных объектов в иранском Тегеране. Под удар попали и промышленные объекты, сообщает пресс-служба ЦАХАЛ в своем Telegram-канале .

ВВС Израиля получили точную разведывательную информацию. 60 истребителей нанесли удары по столице Ирана с применением почти 120 боеприпасов.

В Тегеране были атакованы промышленные объекты, где создавались ракеты. Также удару подверглось предприятие по производству сырья, которое применялось при изготовлении двигателей для ракет.

Ранее Иран нанес удар по южному изральскому городу Беэр-Шеве. Пострадали не менее 18 человек.