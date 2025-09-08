Трупы на дороге: боевики открыли огонь по автобусу в Иерусалиме
Боевики расстреляли автобус в Иерусалиме, 4 человека погибли
В Иерусалиме произошел теракт. 4 человека погибли в результате стрельбы, ранены 20, сообщает Mash.
Неизвестные расстреляли пассажиров автобуса. Инцидент случился на улице Игаль Ядин.
Стрелков убили правоохранители. На месте происшествия находятся сотрудники силовых структур Израиля.
На опубликованном видео показаны тела у дороги. Там также лежит самодельный пистолет-пулемет на базе TEC-9, который использовался для совершения теракта.