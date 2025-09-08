Трупы на дороге: боевики открыли огонь по автобусу в Иерусалиме

Неизвестные расстреляли пассажиров автобуса. Инцидент случился на улице Игаль Ядин.

Стрелков убили правоохранители. На месте происшествия находятся сотрудники силовых структур Израиля.

На опубликованном видео показаны тела у дороги. Там также лежит самодельный пистолет-пулемет на базе TEC-9, который использовался для совершения теракта.