Труп россиянина с заклеенным ртом и мусорным мешком на голове нашли в Турции

Труп 20-летнего россиянина Усмана А. с заклеенным скотчем ртом и черным мешком для мусора на голове обнаружили в лесу в турецком Сарыере. Об этом сообщает РЕН ТВ .

Тело нашел прохожий. Приехавшие к месту происшествия врачи и полицейские обнаружили неподалеку от трупа записку на русском, сумку со смартфоном и транспортной картой Стамбула.

«Сахоменан, надеюсь, эти слова никогда не дойдут до тебя. Меня оклевещут, так что не верь им. Если это письмо дойдет до тебя, значит, я мертв», — было сказано в записке.

Турецкие полицейские выясняют обстоятельства гибели Усмана А.

Ранее труп мужчины обнаружили на козырьке подъезда в Москве. Инцидент произошел на Братеевской улице.