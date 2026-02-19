сегодня в 11:38

Труп мужчины нашли благодаря небольшому возгоранию в квартире в Москве

В Москве из-за случившегося в квартире возгорания был найден труп человека, который умер намного раньше пожара, сообщает « МК: срочные новости ».

Инцидент произошел в доме на улице Ферганской. На первом этаже в квартире случилось возгорание.

Площадь пожара составила 1 квадратный метр. В основном наблюдалось тление, поэтому серьезного тушения не потребовалось. Из дыма вывели пенсионерку, которая пребывала в состоянии легкого шока.

При этом в жилище обнаружили труп. Погибшим оказался 52-летний мужчина.

По предварительным данным, смерть мужчины наступила значительно раньше, чем произошло возгорание, и не от действия огня.

