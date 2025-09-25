Труп экс-чиновника Петербурга Федотова нашли под окнами отеля в Подмосковье

В Подмосковье обнаружили труп мужчины. Его предварительно опознали как бывшего председателя петербургского комитета по развитию транспортной инфраструктуры Александра Федотова, сообщает « Фонтанка ».

Источники отметили, что инцидент случился 24 сентября. Труп обнаружили под окнами отеля в Шереметьеве. Там погибший, предположительно, поселился в номере на одном из высоких этажей.

Остальные детали произошедшего устанавливаются.

Федотов получил высшее образование в Военно-транспортном университете железнодорожных войск России. Он уволился в запас, дослужившись до капитана.

Сначала работал в дирекции транспортного строительства, а также в «Севзапуправтодоре». В 2022 году стал замглавы комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга. Затем официально возглавил комитет, а в апреле 2024 года был уволен с поста по своему желанию.

