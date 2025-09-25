Труп экс-чиновника Петербурга Федотова нашли под окнами отеля в Подмосковье
В Подмосковье обнаружили труп мужчины. Его предварительно опознали как бывшего председателя петербургского комитета по развитию транспортной инфраструктуры Александра Федотова, сообщает «Фонтанка».
Источники отметили, что инцидент случился 24 сентября. Труп обнаружили под окнами отеля в Шереметьеве. Там погибший, предположительно, поселился в номере на одном из высоких этажей.
Остальные детали произошедшего устанавливаются.
Федотов получил высшее образование в Военно-транспортном университете железнодорожных войск России. Он уволился в запас, дослужившись до капитана.
Сначала работал в дирекции транспортного строительства, а также в «Севзапуправтодоре». В 2022 году стал замглавы комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга. Затем официально возглавил комитет, а в апреле 2024 года был уволен с поста по своему желанию.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.